Сборная Канады с трудом спаслась от проигрыша Норвегии на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Канады одержали волевую победу над норвежцами в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Игра группы B во Фрибуре закончилась в овертайме со счетом 6:5.
У норвежцев забили Эскильд Бакке Ольсен (6-я минута), Йоханнес Йоханнесен (12), Ноа Стин (24), Кристиан Косастуль (49) и Тинус Люк Коблар (50). У канадцев хет-трик оформил Марк Шайфли (14, 18 и 61), также на его счету голевая передача. По голу забили Габриэль Виларди (32), Дилан Козенс (42), Райан О’Райли (59).
Норвежцы занимают четвертое место в группе (семь очков), канадцы — первые (11).
В следующем матче канадцы сыграют со словенцами 22 мая, а норвежцы — со шведами 23 мая.
В мае стало известно, что Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за отказа международной федерации возвращать сборную. Российские хоккеисты отстранены с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
Миша Донсков
Петтер Торесен
Кэм Тэлбот
(00:00-57:45)
Тобиас Норманн
(00:00-60:29)
Кэм Тэлбот
(58:21-60:29)
01:49
Кристиан Эстбю
05:18
Эскильд Бакке Ольсен
(Петтер Вестерхейм, Патрик Эльвсвен)
09:06
Ноа Стин
11:37
Йоханнес Йоханнесен
(Андреас Мартинсен, Тинус Лук Коблар)
13:30
Марк Шайфли
17:50
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Паркер Уотерспун)
19:09
Кристиан Эстбю
21:56
Дилан Демело
23:34
Ноа Стин
(Петтер Вестерхейм, Йоханнес Йоханнесен)
31:02
Ховард Эстрем Сальстен
31:57
Габриэль Виларди
(Эван Бушар, Марк Шайфли)
32:03
Коннор Браун
35:21
Портер Мартон
39:52
Командный штраф
40:31
Дилан Козенс
(Дарнелл Нерс)
43:42
Макс Крогдаль
48:09
Ноа Стин
(Кристиан Косастуль)
49:57
Тинус Лук Коблар
(Йоханнес Йоханнесен, Матиас Эмилио Петтерсен)
58:21
Райан О`Райлли
(Эван Бушар, Маклин Селебрини)
60:29
Марк Шайфли
(Эван Бушар, Маклин Селебрини)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
