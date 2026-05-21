Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Швейцария
3
:
Великобритания
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Дания
0
:
Словакия
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
22.05
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

Сборная Канады с трудом спаслась от проигрыша Норвегии на ЧМ по хоккею

Норвежцы вели по ходу матча со счетом 2:0 и 5:4, пропустили пятый гол на 59-й минуте и проиграли в овертайме — 5:6. У канадцев Шайфли сделал хет-трик.

Источник: РБК Спорт

Хоккеисты сборной Канады одержали волевую победу над норвежцами в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Игра группы B во Фрибуре закончилась в овертайме со счетом 6:5.

У норвежцев забили Эскильд Бакке Ольсен (6-я минута), Йоханнес Йоханнесен (12), Ноа Стин (24), Кристиан Косастуль (49) и Тинус Люк Коблар (50). У канадцев хет-трик оформил Марк Шайфли (14, 18 и 61), также на его счету голевая передача. По голу забили Габриэль Виларди (32), Дилан Козенс (42), Райан О’Райли (59).

Норвежцы занимают четвертое место в группе (семь очков), канадцы — первые (11).

В следующем матче канадцы сыграют со словенцами 22 мая, а норвежцы — со шведами 23 мая.

В мае стало известно, что Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за отказа международной федерации возвращать сборную. Российские хоккеисты отстранены с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Канада
6:5
2:2, 1:1, 2:2
ОТ
Норвегия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
21.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 5938 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Петтер Торесен
Вратари
Кэм Тэлбот
(00:00-57:45)
Тобиас Норманн
(00:00-60:29)
Кэм Тэлбот
(58:21-60:29)
1-й период
01:49
Кристиан Эстбю
05:18
Эскильд Бакке Ольсен
(Петтер Вестерхейм, Патрик Эльвсвен)
09:06
Ноа Стин
11:37
Йоханнес Йоханнесен
(Андреас Мартинсен, Тинус Лук Коблар)
13:30
Марк Шайфли
17:50
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Паркер Уотерспун)
19:09
Кристиан Эстбю
2-й период
21:56
Дилан Демело
23:34
Ноа Стин
(Петтер Вестерхейм, Йоханнес Йоханнесен)
31:02
Ховард Эстрем Сальстен
31:57
Габриэль Виларди
(Эван Бушар, Марк Шайфли)
32:03
Коннор Браун
35:21
Портер Мартон
39:52
Командный штраф
3-й период
40:31
Дилан Козенс
(Дарнелл Нерс)
43:42
Макс Крогдаль
48:09
Ноа Стин
(Кристиан Косастуль)
49:57
Тинус Лук Коблар
(Йоханнес Йоханнесен, Матиас Эмилио Петтерсен)
58:21
Райан О`Райлли
(Эван Бушар, Маклин Селебрини)
Овертайм
60:29
Марк Шайфли
(Эван Бушар, Маклин Селебрини)
Статистика
Канада
Норвегия
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит