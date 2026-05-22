Германия обыграла Венгрию, одержав первую победу на ЧМ-2026

У победителей шайбы забросили Леон Гаванке, оформивший хет-трик (20-я минута, 42, 50), а также Эрик Мик (9), Лукас Райхель (40) и Сэмюэль Дав-Макфоллз (40). У венгров отличились Тамаш Сарпатки (45) и Янош Хари (58). Итоговый счет — 6:2, немцы одержали первую победу на первенстве планеты.