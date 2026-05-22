Германия обыграла Венгрию, одержав первую победу на ЧМ-2026

У победителей шайбы забросили Леон Гаванке, оформивший хет-трик (20-я минута, 42, 50), а также Эрик Мик (9), Лукас Райхель (40) и Сэмюэль Дав-Макфоллз (40). У венгров отличились Тамаш Сарпатки (45) и Янош Хари (58). Итоговый счет — 6:2, немцы одержали первую победу на первенстве планеты.
После этого матча в таблице группы А Германия занимает 5-е место (4 очка), а Венгрия делит 6−7-ю строчки (3 балла).
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
22.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 7925 зрителей
Главные тренеры
Харольд Крайс
Гергей Майорошш
Вратари
Филипп Грубауэр
Бенце Балиж
1-й период
06:25
Бенце Хорват
08:43
Эрик Мик
(Мануэль Видерер, Максимилиан Кастнер)
17:55
Доман Шонгот
19:35
Леон Гаванке
(Марк Михаелис, Штефан Лойбль)
2-й период
39:10
Лукас Райхель
(Фредерик Тиффельс, Джошуа Замански)
39:49
Самуэль Дав-Макфолс
(Марк Михаелис, Александер Эль)
3-й период
41:36
Леон Гаванке
(Штефан Лойбль, Максимилиан Кастнер)
44:35
Роберт Шарпатки
(Кристиан Надь, Жомбор Гарат)
49:40
Леон Гаванке
(Марк Михаелис, Кай Висманн)
57:22
Янош Хари
(Роланд Кишш, Мартон Немеш)
57:22
Паркер Туоми
Статистика
Германия
Венгрия
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит