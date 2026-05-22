Матч-центр
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
Сборная Канады выиграла пятый подряд матч на ЧМ по хоккею

Встреча против команды Словении завершилась со счетом 3:1.

Источник: РБК Спорт

Сборная Канады победила команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы В завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Дентон Матейчук (12-я минута), Дилан Козенс (34) и Эммитт Финни (47). У проигравших отличился Рожле Бохинц (59).

Сборная Канады выиграла все пять матчей на турнире и с 14 очками возглавляет таблицу группы. У Словении три очка и шестое место.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет со Словакией, словенцы 23 мая встретятся с датчанами.

В параллельном матче в группе А сборная Германии разгромила Венгрию — 6:2.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила от участия в соревнованиях сборную России из-за военной операции на Украине. Последний раз российские хоккеисты принимали участие в чемпионате мира в 2021 году и заняли пятое место.

В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.

Канада
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Словения
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
22.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 6209 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Эдо Терглав
Вратари
Джет Гривз
Жан Ус
1-й период
11:07
Дентон Матейчук
(Фрейзер Минтен, Эммит Финни)
2-й период
33:14
Дилан Козенс
(Дарнелл Нерс, Сидни Кросби)
37:07
Александар Маговац
3-й период
46:41
Эммит Финни
(Морган Райлли, Коннор Браун)
52:57
Фрейзер Минтен
58:55
Рожле Бохинч
(Ян Голичич)
Статистика
Канада
Словения
Штрафное время
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Микко Каукокари
(Финляндия)
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит