Сборная США проиграла Латвии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная США проиграла команде Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3). В составе сборной Латвии шайбы забросили Харальд Эгле (9-я минута), Денис Смирнов (47) и Сандис Вилманис (59, 60). У американцев отличились Мэттью Ткачук (35) и Мэтью Оливер (60).
Сборная Латвии одержала вторую победу при трех поражениях и поднялась на четвертую строчку в таблице группы, набрав 6 очков. Действующие чемпионы мира американцы с 5 очками опустились на пятое место, которое не позволяет выйти в плей-офф.
В матче группы B сборная Дании обыграла команду Словении со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) и одержала свою первую победу на турнире.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Харийс Витолиньш
Дон Гранато
Кристерс Гудлевскис
Девин Кули
(00:00-57:47)
Девин Кули
(58:58-59:02)
Девин Кули
(59:09-59:15)
Девин Кули
(c 59:18)
08:47
Харальд Эгле
(Мартиньш Дзиеркалс, Кристапс Зиле)
09:34
Матье Оливье
11:36
Райан Линдгрен
15:25
Артурс Анджанс
23:10
Оскар Цибульскис
29:11
Оскарс Батня
29:11
Матье Оливье
29:11
Матье Оливье
32:56
Робертс Мамчицс
34:48
Мэттью Ткачак
(Оливер Мур, Дэнни Нельсон)
46:06
Денис Смирнов
(Сандис Вильманис, Рудольф Балцерс)
52:58
Ренарс Крастенбергс
58:58
Сандис Вильманис
(Оскарс Батня)
59:09
Матье Оливье
(Мэттью Ткачак, Джастин Фолк)
59:18
Сандис Вильманис
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
