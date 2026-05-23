Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
П1
5.75
X
5.48
П2
1.45
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
П1
14.50
X
9.50
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
24.05
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Венгрия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Словакия
:
Чехия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2

Сборная США проиграла Латвии на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной США проиграли команде Латвии в матче чемпионата мира.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная США проиграла команде Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы А в Цюрихе завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3). В составе сборной Латвии шайбы забросили Харальд Эгле (9-я минута), Денис Смирнов (47) и Сандис Вилманис (59, 60). У американцев отличились Мэттью Ткачук (35) и Мэтью Оливер (60).

Сборная Латвии одержала вторую победу при трех поражениях и поднялась на четвертую строчку в таблице группы, набрав 6 очков. Действующие чемпионы мира американцы с 5 очками опустились на пятое место, которое не позволяет выйти в плей-офф.

В матче группы B сборная Дании обыграла команду Словении со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) и одержала свою первую победу на турнире.

Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Латвия
4:2
1:0, 0:1, 3:1
США
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
23.05.2026, 13:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Дон Гранато
Вратари
Кристерс Гудлевскис
Девин Кули
(00:00-57:47)
Девин Кули
(58:58-59:02)
Девин Кули
(59:09-59:15)
Девин Кули
(c 59:18)
1-й период
08:47
Харальд Эгле
(Мартиньш Дзиеркалс, Кристапс Зиле)
09:34
Матье Оливье
11:36
Райан Линдгрен
15:25
Артурс Анджанс
2-й период
23:10
Оскар Цибульскис
29:11
Оскарс Батня
29:11
Матье Оливье
29:11
Матье Оливье
32:56
Робертс Мамчицс
34:48
Мэттью Ткачак
(Оливер Мур, Дэнни Нельсон)
3-й период
46:06
Денис Смирнов
(Сандис Вильманис, Рудольф Балцерс)
52:58
Ренарс Крастенбергс
58:58
Сандис Вильманис
(Оскарс Батня)
59:09
Матье Оливье
(Мэттью Ткачак, Джастин Фолк)
59:18
Сандис Вильманис
Статистика
Латвия
США
Штрафное время
10
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит