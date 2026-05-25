Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.23
П2
2.15
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Германия
:
Великобритания
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Словения
:
Италия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
7
:
Венгрия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Команда гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира после победы над чехами.

Источник: AP 2024

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:1 обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира. Соревнование проходит в Швейцарии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хавард Сальстен (3-я минута), Михаэль Брандсегг-Нюгор (7, 55) и Мартин Роннильд (49). У проигравших отличился Ярослав Хмеларж (16).

Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли команде России (2:5).

По итогам шести матчей на счету сборных Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье место в турнирной таблице группы B. В заключительной игре группового этапа норвежцы сыграют против команды Дании, чехи встретятся со сборной Канады. Встречи состоятся 26 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Чехия
1:4
1:2, 0:0, 0:2
Норвегия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
25.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena
Главные тренеры
Радим Рулик
Петтер Торесен
Вратари
Доминик Павлат
Хенрик Хаукеланн
1-й период
02:59
Ховард Эстрем Сальстен
06:49
16350
(Петтер Вестерхейм)
15:47
Ярослав Хмеларж
2-й период
34:41
Макс Крогдаль
3-й период
48:10
Мартин Реннилль
(Эйрик Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен)
54:17
16350
(Кристиан Эстбю, Тинус Лук Коблар)
Статистика
Чехия
Норвегия
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит