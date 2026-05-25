Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:1 обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира. Соревнование проходит в Швейцарии.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хавард Сальстен (3-я минута), Михаэль Брандсегг-Нюгор (7, 55) и Мартин Роннильд (49). У проигравших отличился Ярослав Хмеларж (16).
Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли команде России (2:5).
По итогам шести матчей на счету сборных Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье место в турнирной таблице группы B. В заключительной игре группового этапа норвежцы сыграют против команды Дании, чехи встретятся со сборной Канады. Встречи состоятся 26 мая.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.
Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.
Радим Рулик
Петтер Торесен
Доминик Павлат
Хенрик Хаукеланн
02:59
Ховард Эстрем Сальстен
06:49
16350
(Петтер Вестерхейм)
15:47
Ярослав Хмеларж
34:41
Макс Крогдаль
48:10
Мартин Реннилль
(Эйрик Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен)
54:17
16350
(Кристиан Эстбю, Тинус Лук Коблар)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
