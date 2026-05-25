03:00
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Венгрия
:
Латвия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Великобритания
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словения
5
:
Италия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
7
:
Венгрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
1
:
Норвегия
4
Сборная США победила Венгрию на ЧМ по хоккею, но пока не вышла в плей-офф

Американцы победили со счетом 7:3 и продолжают борьбу за выход в четвертьфинал.

Источник: РБК Спорт

Хоккеисты сборной США одержали крупную победу над венграми в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.

Игра группы А в Цюрихе закончилась со счетом 7:3. У американцев дубли оформили Джастин Фолк (10-я и 28-я минуты), Райан Леонард (23, 39) и Мэттью Ткачук (19, 57), еще одну шайбу забросил Макс Плант (60). Томми Новак сделал пять голевых передач. У венгров две шайбы забросил Чанад Эрдей (31, 48), еще один гол на счету Габора Торняи (55).

За матч до конца группового этапа американцы, действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, набрали восемь очков и идут на пятом месте вне зоны плей-офф.

Заключительную встречу в группе сборная США проведет с командой Австрии (9), а венгры (3) сыграют с латвийцами (9). Оба матча пройдут 26 мая.

Две из четырех путевок в плей-офф из этой группы уже завоевали Швейцария и Финляндия.

В параллельном матче группы B норвежцы обыграли чехов со счетом 4:1 и гарантировали себе выход в четвертьфинал. Также в плей-офф ранее из этой группы вышли канадцы и чехи, за последнюю путевку поборются шведы и словаки.

США
7:3
2:0, 3:1, 2:2
Венгрия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
25.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Дон Гранато
Гергей Майорошш
Вратари
Джозеф Уолл
Адам Вай
(00:00-56:18)
Адам Вай
(c 56:45)
1-й период
09:43
Джастин Фолк
(Томас Новак)
12:44
Бенце Хорват
18:22
Мэттью Ткачак
(Томас Новак, Мэтт Коронато)
2-й период
22:09
Райан Леонард
(Томас Новак)
27:52
Джастин Фолк
(Томас Новак, Мэттью Ткачак)
30:19
Чанад Эрдей
(Иштван Тербоч, Балаж Шебек)
38:13
Райан Леонард
(Мэттью Ткачак, Джастин Фолк)
3-й период
47:15
Чанад Эрдей
(Янош Хари, Бенце Хорват)
54:09
Габор Торнай
(Иштван Тербоч, Балаж Шебек)
56:45
Мэттью Ткачак
(Джеймс Хэгенс)
59:33
Макс Плант
(Райан Леонард, Томас Новак)
Статистика
США
Венгрия
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит