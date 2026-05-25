Сборная США победила Венгрию на ЧМ по хоккею, но пока не вышла в плей-офф

Игра группы А в Цюрихе закончилась со счетом 7:3. У американцев дубли оформили Джастин Фолк (10-я и 28-я минуты), Райан Леонард (23, 39) и Мэттью Ткачук (19, 57), еще одну шайбу забросил Макс Плант (60). Томми Новак сделал пять голевых передач. У венгров две шайбы забросил Чанад Эрдей (31, 48), еще один гол на счету Габора Торняи (55).