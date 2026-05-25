Сборная США победила Венгрию на ЧМ по хоккею, но пока не вышла в плей-офф

Хоккеисты сборной США одержали крупную победу над венграми в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.
Игра группы А в Цюрихе закончилась со счетом 7:3. У американцев дубли оформили Джастин Фолк (10-я и 28-я минуты), Райан Леонард (23, 39) и Мэттью Ткачук (19, 57), еще одну шайбу забросил Макс Плант (60). Томми Новак сделал пять голевых передач. У венгров две шайбы забросил Чанад Эрдей (31, 48), еще один гол на счету Габора Торняи (55).
За матч до конца группового этапа американцы, действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, набрали восемь очков и идут на пятом месте вне зоны плей-офф.
Заключительную встречу в группе сборная США проведет с командой Австрии (9), а венгры (3) сыграют с латвийцами (9). Оба матча пройдут 26 мая.
Две из четырех путевок в плей-офф из этой группы уже завоевали Швейцария и Финляндия.
В параллельном матче группы B норвежцы обыграли чехов со счетом 4:1 и гарантировали себе выход в четвертьфинал. Также в плей-офф ранее из этой группы вышли канадцы и чехи, за последнюю путевку поборются шведы и словаки.
Дон Гранато
Гергей Майорошш
Джозеф Уолл
Адам Вай
(00:00-56:18)
Адам Вай
(c 56:45)
09:43
Джастин Фолк
(Томас Новак)
12:44
Бенце Хорват
18:22
Мэттью Ткачак
(Томас Новак, Мэтт Коронато)
22:09
Райан Леонард
(Томас Новак)
27:52
Джастин Фолк
(Томас Новак, Мэттью Ткачак)
30:19
Чанад Эрдей
(Иштван Тербоч, Балаж Шебек)
38:13
Райан Леонард
(Мэттью Ткачак, Джастин Фолк)
47:15
Чанад Эрдей
(Янош Хари, Бенце Хорват)
54:09
Габор Торнай
(Иштван Тербоч, Балаж Шебек)
56:45
Мэттью Ткачак
(Джеймс Хэгенс)
59:33
Макс Плант
(Райан Леонард, Томас Новак)
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит