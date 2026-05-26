Сборная Италии покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Италии проиграла Словении со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии.
У победителей дубль оформил Ян Дрозг (31-я ми 40-я минуты), а также отличились Матиц Терек (29), Марцель Махковец (48) и Жан Ежовсек (52). В составе проигравших гол на счету Фил Пьетрониро (23).
В турнирной таблице группы B итальянцы с одним очком после семи матчей заняли последнее место. Команда покидает элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
В параллельном матче Германия обыграла Великобританию со счетом 6:3. Немцы с 10 очками расположились на третьей строчке таблицы группы А, их выход в плей-офф будет зависеть от результатов групповых встреч, которые пройдут 26 мая.
Также в первый дивизион спустилась сборная Великобритания, которая не набрала на турнире ни одного очка.
Места Италии и Великобритании на следующем чемпионате мира в элитном дивизионе займут сборные Украины и Казахстана. Турнир 2027 года пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.
Эдо Терглав
Юкка Ялонен
Лукаш Горак
Дамиан Клара
22:34
Фил Пьетрониро
(Даниэль Мантенуто, Томми Пурделлер)
25:40
Ян Голичич
28:09
Матиц Терек
(Марцел Магковец)
29:54
Томмасо Де Лука
30:03
Ян Дрозг
(Роберт Саболич, Марцел Магковец)
39:15
Ник Сарачино
39:54
Ян Дрозг
(Марцел Магковец, Блаж Грегорц)
45:11
Матиц Терек
45:11
Наце Лангус
45:11
Кристиано Диджачинто
47:18
Марцел Магковец
(Матиц Терек, Роберт Саболич)
49:51
Томми Пурделлер
50:33
Лука Дзанатта
51:24
Жан Езовшек
(Рок Тичар, Кен Ограеншек)
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит