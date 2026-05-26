Монреаль
2
:
Каролина
2
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Венгрия
:
Латвия
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Норвегия
:
Дания
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Австрия
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швеция
:
Словакия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Великобритания
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словения
5
:
Италия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
7
:
Венгрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
1
:
Норвегия
4
Сборная Италии покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Италии расположились на последнем месте турнирной таблицы группы В. Также элитный дивизион покидает Великобритания. Их место на следующем чемпионате мира займут Казахстан и Украина.

Источник: РБК Спорт

Сборная Италии проиграла Словении со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии.

У победителей дубль оформил Ян Дрозг (31-я ми 40-я минуты), а также отличились Матиц Терек (29), Марцель Махковец (48) и Жан Ежовсек (52). В составе проигравших гол на счету Фил Пьетрониро (23).

В турнирной таблице группы B итальянцы с одним очком после семи матчей заняли последнее место. Команда покидает элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

В параллельном матче Германия обыграла Великобританию со счетом 6:3. Немцы с 10 очками расположились на третьей строчке таблицы группы А, их выход в плей-офф будет зависеть от результатов групповых встреч, которые пройдут 26 мая.

Также в первый дивизион спустилась сборная Великобритания, которая не набрала на турнире ни одного очка.

Места Италии и Великобритании на следующем чемпионате мира в элитном дивизионе займут сборные Украины и Казахстана. Турнир 2027 года пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

Словения
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Италия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
25.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 4436 зрителей
Главные тренеры
Эдо Терглав
Юкка Ялонен
Вратари
Лукаш Горак
Дамиан Клара
2-й период
22:34
Фил Пьетрониро
(Даниэль Мантенуто, Томми Пурделлер)
25:40
Ян Голичич
28:09
Матиц Терек
(Марцел Магковец)
29:54
Томмасо Де Лука
30:03
Ян Дрозг
(Роберт Саболич, Марцел Магковец)
39:15
Ник Сарачино
39:54
Ян Дрозг
(Марцел Магковец, Блаж Грегорц)
3-й период
45:11
Матиц Терек
45:11
Наце Лангус
45:11
Кристиано Диджачинто
47:18
Марцел Магковец
(Матиц Терек, Роберт Саболич)
49:51
Томми Пурделлер
50:33
Лука Дзанатта
51:24
Жан Езовшек
(Рок Тичар, Кен Ограеншек)
Статистика
Словения
Италия
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит