Сборная Норвегии обыграла команду Дании на групповом этапе ЧМ по хоккею

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сборная Норвегии в овертайме одержала победу над командой Дании в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B в Фрибуре завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу сборной Норвегии. В составе победителей дубль оформил Тинус Люк Коблар (12-я и 35-я минуты), шайбы также забросили Андреас Мартинсен (31) и Микаэль Брандсегг-Нюгор (61). У команды Дании дважды отличился Йоахим Блихвельд (28, 36).
Сборная Норвегии, набрав 15 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B. Ранее команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Датчане с 6 баллами располагаются на шестой строчке. Сборная не сыграет в плей-офф турнира.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Петтер Торесен
Микаэль Кринц-Гат
Хенрик Хаукеланн
Николай Хенриксен
(00:00-58:49)
Николай Хенриксен
(c 59:58)
03:19
Командный штраф
11:55
Тинус Лук Коблар
(Микаэль Брандсег-Нигар, Андреас Мартинсен)
12:14
Оливер Кьер
15:18
Мартин Реннилль
16:09
Макс Крогдаль
16:09
Миккель Огорд
16:09
Ник Олесен
17:47
Командный штраф
24:53
Ноа Стин
24:53
Йоаким Бликфельд
27:53
Йоаким Бликфельд
29:36
Филлип Шульц
30:42
Андреас Мартинсен
(Томас Ольсен, Сандер Диллинг Хурред)
34:00
Тинус Лук Коблар
(Макс Крогдаль, Кристиан Эстбю)
34:49
Матиас Эмилио Петтерсен
35:02
Йоаким Бликфельд
(Филлип Бруггиссер, Ник Олесен)
36:56
Йеспер I Йенсен
42:25
Филлип Шульц
42:25
Филлип Шульц
43:10
Тинус Лук Коблар
59:58
Патрик Русселль
(Александр Труэ, Миккель Огорд)
60:13
Микаэль Брандсег-Нигар
(Сандер Диллинг Хурред, Эскильд Бакке Ольсен)
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
