Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

После очередных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, определись все участники плей-офф.
В группе А последнюю путевку в ¼ финала получила сборная США, обыгравшая Австрию со счетом 4:1. В группе В четвертое место заняла команда Швеции благодаря победе над Словакией — 4:2.
Таким образом, в ¼ финала вышли:
- Швейцария, Финляндия, Латвия, США — из группы А;
- Канада, Норвегия, Чехия, Швеция — из группы В.
Групповой турнир завершится позднее во вторник, тогда и определятся пары ¼ финала.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Действующим чемпионом мира является сборная США.