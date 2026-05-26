Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Хоккей. Чемпионат мира
Швейцария
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
Чехия
:
Канада
Хоккей. Чемпионат мира
США
4
:
Австрия
1
Хоккей. Чемпионат мира
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
Венгрия
1
:
Латвия
8
Хоккей. Чемпионат мира
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

В ¼ финала вышли сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии, США, Канады, Норвегии, Чехии и Швеции.

Источник: РБК Спорт

После очередных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, определись все участники плей-офф.

В группе А последнюю путевку в ¼ финала получила сборная США, обыгравшая Австрию со счетом 4:1. В группе В четвертое место заняла команда Швеции благодаря победе над Словакией — 4:2.

Таким образом, в ¼ финала вышли:

  • Швейцария, Финляндия, Латвия, США — из группы А;
  • Канада, Норвегия, Чехия, Швеция — из группы В.

Групповой турнир завершится позднее во вторник, тогда и определятся пары ¼ финала.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

Действующим чемпионом мира является сборная США.