Определились все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швейцарии встретится с командой Швеции.

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:2 победила команду Финляндии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и в четвертьфинале сыграет со шведами. Турнир проходит в Швейцарии.

Хозяева выиграли все семь матчей предварительного этапа в основное время и заняли 1-е место в группе А. Шведские хоккеисты стали четвертыми в группе В.

В заключительном матче группы В сборная Канады одержала волевую победу над чехами (3:2). Канадцы выиграли все встречи предварительного этапа и в четвертьфинале встретятся с американцами. Сборная Финляндии сыграет с командой Чехии, норвежцы — с латвийцами.

В полуфинале произойдет перепосев команд. Сборная с самым высоким рейтингом из вошедших в четверку сильнейших сыграет с командой с низшим рейтингом. По итогам предварительного этапа первый номер посева получила команда Швейцарии, далее расположились сборные Канады (2), Финляндии (3), Норвегии (4), Чехии (5), Латвии (6), Швеции (7) и США (8).

Четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая, полуфиналы состоятся 30 мая, финал и игра за третье место — 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.