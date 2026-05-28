Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Финляндия
2
:
Чехия
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
34.00
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Канада
0
:
США
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
7.00
П2
13.70
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.57
П2
4.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.05
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

IIHF будет принимать отдельные решения по каждой команде, заявил Третьяк

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.

Источник: РИА "Новости"

В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.

«То, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея принял такое решение — очень здорово, но это первый шаг. Федерация хоккея России совместно с министерством спорта работают над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будут приняты отдельные решения: по молодежной, юношеской, женской и национальной команде. Сегодня дальше будет все решаться по регламенту Международной федерации по допуску наших команд», — сказал Третьяк, слова которого приводит пресс-служба ФХР.

Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.