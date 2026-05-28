IIHF будет принимать отдельные решения по каждой команде, заявил Третьяк

В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
«То, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея принял такое решение — очень здорово, но это первый шаг. Федерация хоккея России совместно с министерством спорта работают над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будут приняты отдельные решения: по молодежной, юношеской, женской и национальной команде. Сегодня дальше будет все решаться по регламенту Международной федерации по допуску наших команд», — сказал Третьяк, слова которого приводит пресс-служба ФХР.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.