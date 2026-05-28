Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

Сборная Финляндии первой вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале финны обыграли сборную Чехии со счетом 4:1.

Источник: РБК Спорт

Сборная Финляндии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

В четвертьфинале финны обыграли сборную Чехии со счетом 4:1. В составе победителей голы на счету Сакари Маннинена (8-я минута), Антона Лунделля (15), Конста Хелениус (22) и Ленни Хямеэнахо (56). У проигравших шайбу забросил Филип Гронек (31).

Полуфинал пройдет 30 мая. Соперник станет известен позднее.

Сборную России в пятый раз подряд не допустили на турнир из-за военной операции на Украине. В мае Федерация хоккея России сообщила, что подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

28 мая стало известно, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне из-за недостаточных оснований. В Федерации хоккея России уточнили, что это еще не означает допуск команд.

Финляндия
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Чехия
Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
28.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Радим Рулик
Вратари
Юстус Аннунен
Йозеф Корженарж
1-й период
07:33
Сакари Маннинен
(Йессе Пулюярви)
14:32
Антон Лунделл
(Ленни Хямеэнахо, Урхо Вааканайнен)
17:42
Микко II Лехтонен
17:42
Давид Томашек
2-й период
21:35
Конста Хелениус
(Александр Барков, Микаэль Гранлунд)
29:49
Йессе Пулюярви
30:15
Олли Мяяття
30:51
Филип Гронек
(Доминик Кубалик, Роман Червенка)
34:18
Давид Томашек
3-й период
52:32
Лукаш Седлак
55:31
Ленни Хямеэнахо
(Сакари Маннинен)
Статистика
Финляндия
Чехия
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит