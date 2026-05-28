Сборная Финляндии первой вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
В четвертьфинале финны обыграли сборную Чехии со счетом 4:1. В составе победителей голы на счету Сакари Маннинена (8-я минута), Антона Лунделля (15), Конста Хелениус (22) и Ленни Хямеэнахо (56). У проигравших шайбу забросил Филип Гронек (31).
Полуфинал пройдет 30 мая. Соперник станет известен позднее.
Сборную России в пятый раз подряд не допустили на турнир из-за военной операции на Украине. В мае Федерация хоккея России сообщила, что подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
28 мая стало известно, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне из-за недостаточных оснований. В Федерации хоккея России уточнили, что это еще не означает допуск команд.
Антти Пеннанен
Радим Рулик
Юстус Аннунен
Йозеф Корженарж
07:33
Сакари Маннинен
(Йессе Пулюярви)
14:32
Антон Лунделл
(Ленни Хямеэнахо, Урхо Вааканайнен)
17:42
Микко II Лехтонен
17:42
Давид Томашек
21:35
Конста Хелениус
(Александр Барков, Микаэль Гранлунд)
29:49
Йессе Пулюярви
30:15
Олли Мяяття
30:51
Филип Гронек
(Доминик Кубалик, Роман Червенка)
34:18
Давид Томашек
52:32
Лукаш Седлак
55:31
Ленни Хямеэнахо
(Сакари Маннинен)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
