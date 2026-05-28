Действующие чемпионы Олимпиады вылетели с ЧМ по хоккею

Четвертьфинальный матч Канада — США закончился со счетом 4:0. Победный гол на счету 19-летнего капитана канадцев Селебрини.

Источник: РБК Спорт

Сборная Канады по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду США — действующего олимпийского чемпиона и победителя прошлогоднего мирового первенства. Турнир проходит в Швейцарии.

Матч во Фрибуре закончился со счетом 4:0.

Шайбы забросили 19-летний капитан канадцев Маклин Селебрини (19-я минута), Дилан Холлоуэй (30), Конор Браун (59) и Сидни Кросби (59).

Соперник Канады по полуфиналу определится позднее.

Сборная Канады не попадала в призеры чемпионатов мира с 2023 года (золото). В прошлом году канадцы проиграли в четвертьфинале, в 2024-м — в матче за бронзу. В финале Олимпиады-2026 канадцы уступили американцам в овертайме (1:2).

Сборная России пропустила чемпионат мира в пятый раз подряд — ее отстранили из-за военной операции на Украине.

Канада
4:0
1:0, 1:0, 2:0
США
Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
28.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 7500 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Дон Гранато
Вратари
Джет Гривз
Девин Кули
(00:00-57:38)
Девин Кули
(58:01-58:28)
Девин Кули
(c 58:41)
1-й период
06:12
Райан Линдгрен
06:12
Райан Линдгрен
14:37
Дилан Холлоуэй
17:28
Макс Сассон
18:31
Маклин Селебрини
(Дентон Матейчук, Марк Шайфли)
2-й период
23:31
Портер Мартон
23:31
Коннор Клифтон
25:47
Зак Уайтклауд
29:48
Дилан Холлоуэй
(Марк Шайфли)
3-й период
43:21
Мэттью Ткачак
50:01
Паркер Уотерспун
50:01
Райан Леонард
58:01
Коннор Браун
(Зак Уайтклауд, Райан О`Райлли)
58:41
Сидни Кросби
(Дилан Козенс)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
8
23
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
