«Это не означает автоматической реинтеграции». ИИХФ объяснила решение об отмене ограничений для России

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) выпустила официальное заявление, разъясняющее последствия аннулирования Дисциплинарным советом решения Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.
Решение впереди
В официальном обращении федерация подчеркнула — вопрос допуска России к международным турнирам остается открытым, несмотря на принятое ранее решение.
«21 января 2026 года совет ИИХФ вновь рассмотрел вопрос о восстановлении участия сборной России и российских клубных команд в своих чемпионатах в сезоне-2026/27. Было принято решение не восстанавливать участие России в соревнованиях ИИХФ в сезоне-2026/27 из соображений безопасности. Впоследствии это решение было обжаловано Федерацией хоккея России. 25 мая 2026 года Дисциплинарный совет ИИХФ вынес свое решение и отменил предыдущее решение совета от января 2026 года. Однако Дисциплинарный совет прямо подтвердил, что это не означает автоматического возвращения России», — заявили в ИИХФ.
Также в организации добавили, что решение о допуске будут принимать по каждому конкретному турниру.
«Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешнем виде, и в связи с этим вернул дело в совет ИИХФ для повторного рассмотрения с учетом соображений безопасности, охраны, оперативных и спортивных планов. В настоящее время совет соберет всю необходимую информацию, а затем будет принимать решение о допуске России к участию в будущих соревнованиях ИИХФ на индивидуальной основе для каждого конкретного мероприятия», — сказано в обращении.
Без сюрпризов
Напомним, российские хоккейные сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года. Формальным основанием для недопуска к турнирам сезона-2026/27 стали «соображения безопасности». Федерация хоккея России последовательно оспаривала это решение и в конце мая добилась успеха.
«На последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — сообщил в социальных сетях министр спорта РФ Михаил Дегтярев 28 мая.
Правда, тогда же стало ясно, что никакого большого прорыва не случилось: многие в ИИХФ все так же не хотят видеть сборную России на льду. В ФХР тоже подчеркнули — до полноценного камбэка далеко.
«Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие. Представленные ИИХФ отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения. Отметим, что аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных в турниры ИИХФ. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента ИИХФ. ФХР продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования», — указано в заявлении федерации.
Глава ФХР Владислав Третьяк подробно объяснил ситуацию в комментарии ТАСС.
«Первый росток пошел, можно так сказать. Дисциплинарный комитет работает внутри международной федерации, и доводы федерации по безопасности не говорят о том, что нас вообще нельзя допускать на чемпионат мира. Но этот комитет только может предлагать, а решать будет совет или конгресс ИИХФ. То, что внутри международной федерации есть люди, которые понимают, что без России хоккей неинтересен и под предлогом безопасности нельзя запрещать командам играть, уже хорошо. Это хороший прецедент, но посмотрим, как дальше будут развиваться события», — отмечал Третьяк.
Леонид Ларин