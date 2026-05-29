На Украине взбесились из-за допуска юниорских сборных Белоруссии по хоккею

В четверг IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
«Федерация хоккея Украины решительно осуждает такое решение IIHF. Для нас позиция международной федерации является неприемлемой. Мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения», — приводятся слова президента ФХУ Сергея Мазура на странице организации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
Мужская сборная Украины в 2027 году впервые за 20 лет выступит на чемпионате мира по хоккею в высшем дивизионе.