Сборная Канады сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу ЧМ

Сборная Норвегии по хоккею впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за бронзу команду Канады. Турнир проходит в Швейцарии.
Основное время игры в Цюрихе завершилось со счетом 2:2. Норвежцы вели 2:0 благодаря Матиасу Эмилио Петтерсену (7-я минута) и Стиану Сольбергу (33). У канадцев Роберт Томас забил на 59-й минуте, а потом за восемь секунд до сирены. На четвертой минуте овертайма Ноа Стин принес норвежцам победу.
Норвежцы победили канадцев всего в третий раз в истории (ранее им это удавалось в 2000 и 2023 годах).
Капитаном сборной Канады был 19-летний Маклин Селебрини, одним из его ассистентов — Сидни Кросби. Канадцы не попали в призеры в третий раз подряд. В прошлом году они заняли пятое место, в 2024-м — четвертое.
В матче за золото встретятся сборные Швейцарии и Финляндии (начало в 21:20 мск).
Сборная России пропустила чемпионат мира в пятый раз подряд — международная федерация IIHF отстранила ее в 2022 году из-за военной операции на Украине.
Миша Донсков
Петтер Торесен
Джет Гривз
(00:00-56:48)
Хенрик Хаукеланн
Джет Гривз
(58:44-58:53)
Джет Гривз
(59:52-63:32)
00:16
Кристиан Косастуль
06:44
Матиас Эмилио Петтерсен
(Кристиан Косастуль)
11:42
Андреас Мартинсен
22:11
Роберт Томас
29:31
Матиас Эмилио Петтерсен
32:29
Стиан Сольберг
(Микаэль Брандсег-Нигар, Йоханнес Йоханнесен)
33:37
Сидни Кросби
47:18
Паркер Уотерспун
49:30
Дарнелл Нерс
53:29
Кристиан Эстбю
58:44
Роберт Томас
59:52
Роберт Томас
(Маклин Селебрини, Райан О`Райлли)
63:32
Ноа Стин
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
