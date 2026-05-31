Сборная Канады сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу ЧМ

Основное время игры в Цюрихе завершилось со счетом 2:2. Норвежцы вели 2:0 благодаря Матиасу Эмилио Петтерсену (7-я минута) и Стиану Сольбергу (33). У канадцев Роберт Томас забил на 59-й минуте, а потом за восемь секунд до сирены. На четвертой минуте овертайма Ноа Стин принес норвежцам победу.