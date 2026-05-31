Широков: «Россия стопроцентно сыграла бы в полуфинале ЧМ-2026»

«Мне сложно сказать, какой состав нужно выбрать для участия в чемпионате мира. Если мы вернемся на международные соревнования, то у нас будет очень хорошая команда. Мы сможем конкурировать на равных с канадцами, американцами и ведущими европейскими командами. Я очень жду этого момента, мне хочется, чтобы это побыстрее произошло. Периодически смотрю нынешний чемпионат мира. Полагаю, что в полуфинале мы бы там стопроцентно сыграли», — приводит слова Широкова «Сила спорта».