Канада — с деревянной медалью. Кросби, Таварес и Селебрини проиграли норвежцам

«Мы сами себя разочаровали. Второй период нам сильно навредил. Иногда бывают неудачные отрезки, которые не так сильно влияют на результат, но это не тот случай. Ожидания от сборной Канады всегда высоки. Нам нужно просто играть изо всех сил. Норвежцы играют очень трудолюбиво. Мы знаем, что они отчаянно хотят медали, но мы тоже. Конечно, все хотели золото, но мы будем бороться за бронзу и играть в полную силу», — заверил болельщиков ветеран канадской сборной Сидни Кросби.