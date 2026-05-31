Канада — с деревянной медалью. Кросби, Таварес и Селебрини проиграли норвежцам

Поражение сборной Канады от финнов в полуфинале чемпионата мира для многих было неожиданным. Финская команда смогла сыграть более дисциплинированно и великолепно провела второй период, в котором забросила три шайбы подряд, что и привело к итоговому успеху.
«Мы сами себя разочаровали. Второй период нам сильно навредил. Иногда бывают неудачные отрезки, которые не так сильно влияют на результат, но это не тот случай. Ожидания от сборной Канады всегда высоки. Нам нужно просто играть изо всех сил. Норвежцы играют очень трудолюбиво. Мы знаем, что они отчаянно хотят медали, но мы тоже. Конечно, все хотели золото, но мы будем бороться за бронзу и играть в полную силу», — заверил болельщиков ветеран канадской сборной Сидни Кросби.
Однако реальность вновь подготовила для канадской команды очень интересный сюрприз. Вновь — потому что соперник по бронзовому матчу сборная Норвегии уже заставила Канаду выкладываться во встрече группового этапа, когда лишь чудо позволило Кросби и компании уйти от поражения в основное время и вырвать победу в овертайме.
Казалось, что уж на этот раз «Кленовые листья» расслабленности и недооценки не допустят, но Норвегия снова заставила поверить в свою сказку.
Для канадцев началось все совсем неплохо. Уже на 16-й секунде Норвегия осталась в меньшинстве, что привело к попаданию в штангу капитана сборной Канады Маклина Селебрини. Однако большинство реализовано не было, а чуть позже канадскую команду ждал холодный душ: вратарь Джет Гривз неудачно вышел из ворот и подарил шайбу сопернику, что привело к голу Матиаса Петерсена.
Случайность да и только — так можно было бы подумать. Но нынешняя сборная Норвегии уже отучила экспертов от ожиданий собственных провалов. Время шло, а моменты канадской команды никак не превращались в голы, что лишь увеличивало преимущество норвежцев.
«Эта сборная Канады на самом деле невероятно слабая. Они так и не смогли психологически подготовиться к этому матчу», — констатировал известный в прошлом игрок, а ныне телевизионный эксперт Юсси Йокинен.
На протяжении всего второго периода канадцы отчаянно пытались понять, какая же из сборных в данном матче является аутсайдером. А ближе к концу второго периода викинги забили снова: дальний бросок защитника Сольберга срикошетил от Зака Уайтклауда и шайба во второй раз оказалась в воротах сборной Канады.
0:2 после 40 минут игры — это был невероятный поворот событий, если учесть, что норвежцы никогда в истории не брали никаких медалей на ЧМ, а в составе канадцев играли олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли.
Скандинавам оставалось дотерпеть лишь 20 игровых минут, но особого героизма от Норвегии долгое время не требовалось. В третьем периоде Канада дважды подряд нарушила правила и оставалась в меньшинстве, а в одном из эпизодов лишь реакция Гривза спасла канадцев от автогола.
За три минуты до конца основного времени Канада заменила вратаря на шестого полевого, но пробила голкипера норвежцев Хаукеланда лишь за 76 секунд до сирены. Но до победы в основное время норвежцы все-таки не добрались. Роберт Томас оформил голевой дубль в финальном штурме и броском «с мясом» перевел матч в овертайм.
Казалось, норвежцы уже растеряли весь энергетический и эмоциональный импульс, упустив перевес в две шайбы, но выяснилось, что эта Канада действительно не способна играть на своем максимуме. На третьей минуте овертайма сначала канадцы не реализовали выход два в один, когда О’Райлли не смог отдать точный пас на Селебрини, а вот в ответной контратаке Норвегия все сделала образцово. Ноа Стин, выкатившись с партнером два в одного, не стал делиться с ним шайбой, а хлестко бросил в ближний угол и принес норвежцам историческую бронзу.
Норвежское чудо стало реальностью, а канадцы, собрав звезд НХЛ, стали одним из главных разочарований турнира.
Максим Замятин