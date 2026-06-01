«Кому мы проиграем в следующем году? Исландии?» Как канадцы реагируют на провал своей сборной на ЧМ-2026

Сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла Норвегии (2:3 ОТ) в матче за бронзу на чемпионате мира и в третий раз подряд осталась без медалей на этом турнире. Болельщики «Кленовых листьев» уже не удивляются неудачам национальной команды, но все равно расстроены.
«Очередной ужасный турнир»
Пост пресс-службы Федерации хоккея Канады о поражении за первые полчаса собрал более 100 комментариев. Самые популярные из них посвящены защитнику Дарнеллу Нерсу — именно он не смог остановить скандинавских форвардов в моменте с победным голом в овертайме.
«Если хотите проблем, то просто возьмите Нерса в свою команду», — написал пользователь.
«Ты видишь, что Дарнелл остается один в обороне, и уже знаешь: сейчас будет гол», — ответил другой.
Остальные же говорят об усталости от последних результатов сборной Канады, которая не выигрывала ЧМ с 2023 года.
«О’кей, в прошлом году уступили Дании. В этом — Норвегии. Кому мы проиграем в следующем году? Исландии?» — интересуется один из фанатов.
«Очередной ужасный турнир. Не представляю, сколько раз мы должны облажаться, чтобы в сборной произошли перемены», — указал болельщик.
Однако перемены уже случились: в апреле 2026-го новым главным тренером назначили 49-летнего специалиста с российскими корнями Мишу Донскова. Причем ему дали сразу два поста: помимо основной команды он возглавил и молодежную.
«Неужели Федерация хоккея Канады не смогла найти тренера лучше, чем Донсков? Безумие, что ему доверились», — возмущен аккаунт World Hockey Report.
Впрочем, далеко не все считают чемпионат мира серьезным турниром. Например, пользователь PuckEmpire, публикующий контент про НХЛ, уверен, что в неудаче нет ничего страшного.
«Самое смешное, что нам есть какое-то дело до этого турнира. Честно говоря, он вообще не имеет значения. Нам плевать», — заявил он.
И все же поражение от Норвегии у него вызвало эмоции. В частности, игра форварда Марка Шайфли, который очень долго возвращался в оборону.
«Если он больше никогда не сыграет за мою национальную команду, то я буду счастлив», — гласит пост PuckEmpire.
Печальный сезон
Недовольны отсутствием медалей и сами хоккеисты.
«Приехать сюда и ничего не выиграть — пустая трата времени», — цитирует World Hockey Report нападающего Райана О’Райлли.
Капитан сборной Маклин Селебрини отметил характер своих партнеров — Канада за полторы минуты до сирены уступала со счетом 0:2, но отыгралась.
«Мы никогда не сдаемся. Продолжали атаковать до самого конца. Очень грустно, что все так в итоге получилось», — сказал он во флеш-интервью.
Сезон для Канады получился печальным: третье место на МЧМ, второе на Олимпиаде, а на ЧМ совсем без медалей.
Максим Клементьев