«Кому мы проиграем в следующем году? Исландии?» Как канадцы реагируют на провал своей сборной на ЧМ-2026

Сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла Норвегии (2:3 ОТ) в матче за бронзу на чемпионате мира и в третий раз подряд осталась без медалей на этом турнире. Болельщики «Кленовых листьев» уже не удивляются неудачам национальной команды, но все равно расстроены.