Кросби объяснил причины поражения Канады от Норвегии в матче за 3-е место на ЧМ-2026

«У нас были шансы. Вероятно, нам немного навредила игра в большинстве, так как мы не смогли реализовать ни один из этих моментов. Конечно, их вратарь сыграл очень хорошо, сделал несколько важных сейвов и сделал все, что от него требовалось в такой игре», — приводятся слова Кросби на сайте МОК.
Норвежская сборная впервые в своей истории заняла третье место на мировом первенстве.
38-летний Кросби провел на турнире 10 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков.
Хоккей, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
31.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Петтер Торесен
Вратари
Джет Гривз
(00:00-56:48)
Хенрик Хаукеланн
Джет Гривз
(58:44-58:53)
Джет Гривз
(59:52-63:32)
1-й период
00:16
Кристиан Косастуль
06:44
Матиас Эмилио Петтерсен
(Кристиан Косастуль)
11:42
Андреас Мартинсен
2-й период
22:11
Роберт Томас
29:31
Матиас Эмилио Петтерсен
32:29
Стиан Сольберг
(Микаэль Брандсег-Нигар, Йоханнес Йоханнесен)
33:37
Сидни Кросби
3-й период
47:18
Паркер Уотерспун
49:30
Дарнелл Нерс
53:29
Кристиан Эстбю
58:44
Роберт Томас
59:52
Роберт Томас
(Маклин Селебрини, Райан О`Райлли)
Овертайм
63:32
Ноа Стин
Статистика
Канада
Норвегия
Штрафное время
8
8
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.