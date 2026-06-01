03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Кросби объяснил причины поражения Канады от Норвегии в матче за 3-е место на ЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал поражение от Норвегии (2:3 ОТ) в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2026.

Источник: Getty Images

«У нас были шансы. Вероятно, нам немного навредила игра в большинстве, так как мы не смогли реализовать ни один из этих моментов. Конечно, их вратарь сыграл очень хорошо, сделал несколько важных сейвов и сделал все, что от него требовалось в такой игре», — приводятся слова Кросби на сайте МОК.

Норвежская сборная впервые в своей истории заняла третье место на мировом первенстве.

38-летний Кросби провел на турнире 10 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков.

Канада
2:3
0:1, 0:1, 2:0
ОТ
Норвегия
Хоккей, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
31.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Петтер Торесен
Вратари
Джет Гривз
(00:00-56:48)
Хенрик Хаукеланн
Джет Гривз
(58:44-58:53)
Джет Гривз
(59:52-63:32)
1-й период
00:16
Кристиан Косастуль
06:44
Матиас Эмилио Петтерсен
(Кристиан Косастуль)
11:42
Андреас Мартинсен
2-й период
22:11
Роберт Томас
29:31
Матиас Эмилио Петтерсен
32:29
Стиан Сольберг
(Микаэль Брандсег-Нигар, Йоханнес Йоханнесен)
33:37
Сидни Кросби
3-й период
47:18
Паркер Уотерспун
49:30
Дарнелл Нерс
53:29
Кристиан Эстбю
58:44
Роберт Томас
59:52
Роберт Томас
(Маклин Селебрини, Райан О`Райлли)
Овертайм
63:32
Ноа Стин
Статистика
Канада
Норвегия
Штрафное время
8
8
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше