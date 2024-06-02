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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Фетисов о неявке Гусева на закрытие сезона КХЛ: «Неуважение, такого быть не должно. Да, Овечкин в НХЛ может не поехать, ему в Москве интереснее»

Форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (приз «Золотая клюшка»), а также вошел в состав символической сборной сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Фетисов о неявке Гусева на закрытие сезона КХЛ: «Неуважение, такого быть не должно. Да, Овечкин в НХЛ может не поехать, ему в Москве интереснее» | Источник: Sports.Ru

"Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьезного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно.

Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике.

Особенно когда ты понимаешь, что претендуешь на высокий титул. Опять же не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь", — сказал двукратный олимпийский чемпион.

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