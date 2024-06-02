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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Радулова

Нападающий «Рейнджерс» забросил шайбу в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2−4 в серии).

Панарин вышел на 17-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Радулова | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Артемия Панарина 61 (21+40) балл в 73 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Александра Радулова (21 шайба), разделив с ним 17-е место по голам в плей-офф среди россиян.

16-е место занимает Сергей Гончар (22), Рекордсмен — Александр Овечкин (72).

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