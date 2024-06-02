Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Владимира Тарасенко 8 решающих голов в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Никиты Кучерова (8 шайб), разделив с ним 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

4-е место занимает Александр Овечкин (10), Рекордсмен — Евгений Малкин (13).