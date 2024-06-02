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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова

Форвард «Флориды» забросил победную шайбу в 6-м матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (2:1, 4−2 в серии).

Тарасенко вышел на 5-е место по победным голам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Кучерова | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Владимира Тарасенко 8 решающих голов в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Никиты Кучерова (8 шайб), разделив с ним 5-е место по победным голам в плей-офф среди россиян.

4-е место занимает Александр Овечкин (10), Рекордсмен — Евгений Малкин (13).

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба — у Тарасенко.

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