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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тюкавин о «Динамо»: «Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства”

Капитан «Вашингтона» — воспитанник ХК «Динамо».

Тюкавин о «Динамо»: «Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства” | Источник: Sports.Ru

— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства…».

— После матча с «Краснодаром» тоже писал?

— Нет, — сказал нападающий «Динамо».

В минувшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 3-е место.

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