Тюкавин о «Динамо»: «Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства”

— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства…».