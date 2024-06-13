Тюкавин о «Динамо»: «Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства”
Капитан «Вашингтона» — воспитанник ХК «Динамо».
Капитан «Вашингтона» — воспитанник ХК «Динамо».
— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?
— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства…».
— После матча с «Краснодаром» тоже писал?
— Нет, — сказал нападающий «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 3-е место.