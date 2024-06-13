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13 июня, источник: ТАСС

В ФХР прокомментировали повторное попадание Третьяка в санкционные списки Канады

Глава ФХР попал в список во второй раз после февраля 2023 года в связи с уточнением даты его рождения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ничего нового в информации о санкциях Канады по отношению к трехкратному олимпийскому чемпиону, президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку нет. Об этом ТАСС рассказали в ФХР.

В четверг на сайте канадского МИД было объявлено о расширении антироссийских санкционных списков в связи с ситуацией на Украине. Третьяк попал в список во второй раз после февраля 2023 года в связи с уточнением даты его рождения, которая в канадских документах ранее была указана неправильно.

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против Третьяка, — сообщил собеседник агентства. — Они были введены еще в феврале прошлого года. Сегодня эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового. Сам Владислав Александрович в эти дни работает в Казани на Играх стран БРИКС. И его самое большое ожидание в плане хоккея связано только с тем, чтобы сборная России вернулась к международным соревнованиям, борясь за медали на чемпионатах мира и Олимпиадах».

Сборные России не выступают на международных хоккейных соревнованиях решением Международной федерации хоккея с 2022 года.

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