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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным

Форвард «Эдмонтона» впервые отличился в финальной серии Кубка Стэнли, забив «Флориде» в пятом матче (5:3, 2−3).

Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным | Источник: Sports.Ru

В активе 32-летнего нападающего стало 21 (15+6) очко в 23 играх в текущем плей-офф.

Его 15 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали повторением лучшего результата в лиге в XXI веке. Ранее преуспели Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 15 в 24).

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).

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