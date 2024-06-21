Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

Федор Конюхов об Овечкине: «Я к нему плохо отношусь, руки бы не подал! Нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит, конечно же» | Источник: Sports.Ru

— Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал!

— Почему это?

— Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать.

А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю.

— Зря вы так, Федор. Овечкин очень хороший, и он патриот России.

— Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот! — сказал известный путешественник.