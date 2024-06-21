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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Федоров о Конюхове: «Его слова про Овечкина — жесточайшая хула на Священное Писание. Он священник, должен понимать, что у него особая миссия в нашем мире»

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Дмитрий Федоров о Конюхове: «Его слова про Овечкина — жесточайшая хула на Священное Писание. Он священник, должен понимать, что у него особая миссия в нашем мире» | Источник: Sports.Ru

"Все обсуждают слова Федора Конюхова, что он бы не подал руки Овечкину из-за того, что тот играет за границей.

Насколько я понимаю, Федор Конюхов священнослужитель. А раз так, то вразумлять его должно не общество, а церковь. Ибо его слова — жесточайшая хула на Священное Писание.

Вспомним послание апостола Павла Колоссянам: «…нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос (3:11)». То есть для христианина не имеет значение национальность, границы и прочие условности.

А притча Иисуса о добром самарянине, который помог избитому и ограбленному разбойниками иудею… Поясню: самаряне с иудеями находились в жесточайшем религиозном конфликте, но Иисус считал, что ближний для человека — это не единоверец, а тот, кто готов помочь нуждающемуся.

Если бы Конюхов был светским лицом, то он мог говорить все, что вздумается. Но священник должен понимать, что у него особая, духовная миссия в нашем мире«, — написал ведущий “Матч ТВ” и ассистент главного тренера “Чайки” Дмитрий Федоров.

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