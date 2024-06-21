Плющев о словах Конюхова про Овечкина: «Нельзя говорить, что Саша предал интересы России. Ни разу не слышал от него негативные высказывания о стране»

Плющев о словах Конюхова про Овечкина: «Нельзя говорить, что Саша предал интересы России. Ни разу не слышал от него негативные высказывания в отношении страны» | Источник: Sports.Ru

"Не думаю, что патриотами являются люди, которые больше всех орут об этом. Наши дипломаты работают на территории других государств. Живут там семьями. И что? Теперь можно сказать, что они работают на кого‑то другого? В свое время спортсмены были послами мира.

Я знаю Сашу Овечкина с детства, знаю его семью. Сказать, что он не патриот… Я бы никогда в жизни так не подумал. Он никогда не отказывался выступать за сборную России, очень бережно относится к своему родному клубу, всячески поддерживает молодых игроков «Динамо».

Думаю, что высказывание Конюхова было на эмоциях или еще на чем‑то. Чтобы делать такие заявления, надо немного лучше знать людей.

Александр — спортсмен с большой буквы. Говорить о том, что он предал интересы страны, нельзя. Он получает доллары, контракт, который заслуживает. Я ни разу не слышал от него негативные высказывания в отношении нашей страны.