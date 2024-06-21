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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера — в списке самых неэффективных по версии The Athletic

Журналист The Athletic Харман Даял составил список самых неэффективных контрактов клубов НХЛ из Восточной конференции в сезоне-2023/24.
Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера — в списке самых неэффективных по версии The Athletic | Источник: Sports.Ru

В него не вошли вратари и хоккеисты, которые провели более половины сезона в списке травмированных, участвовали программе помощи игрокам НХЛ или сменили команду в середине чемпионата.

В список попали контракты Александра Овечкина и Ивана Проворова.

«Костяк “Вашингтона” заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ», — написал Даял про Овечкина.

Список выглядит следующим образом:

«Бостон»: Мэтт Гжельчик (кэпхит — 3,69 млн долларов);

«Баффало»: Джефф Скиннер (9 млн), Виктор Олофссон (4,75 млн), Дилан Козенс (7,1 млн), Земгус Гиргенсонс (2,5 млн) и Тайсон Джост (2 млн);

«Каролина»: Йеспери Котканиеми (4,82 млн);

«Коламбус»: Джонни Годро (9,75 млн), Дэймон Сиверсон (6,25 млн), Эрик Гудбрэнсон (4 млн), Шон Курали (2,5 млн), Джейк Бин (2,33 млн) и Иван Проворов (4,725 млн);

«Детройт»: Бен Чиарот (4,75 млн), Эндрю Копп (5,625 млн), Джастин Холл (3,4 млн), Джейк Уолмэн (3,4 млн), Робби Фаббри (4 млн) и Давид Перрон (4,75 млн);

«Монреаль»: Джош Андерсон (5,5 млн), Брендан Галлахер (6,5 млн) и Тэннер Пирсон (3,25 млн);

«Нью-Джерси»: Тимо Майер (8,8 млн), Джон Марино (4,4 млн), Йонас Зигентхалер (3,4 млн) и Ондржей Палат (6 млн);

«Айлендерс»: Скотт Мэйфилд (3,5 млн), Адам Пелек (5,75 млн), Жан-Габриель Пажо (5 млн) и Андерс Ли (7 млн);

«Рейнджерс»: Джейк Труба (8 млн), Барклай Гудроу (3,64 млн) и Мика Зибанежад (8,5 млн);

«Оттава»: Джош Норрис (7,95 млн), Тома Шабо (8 млн), Джейкоб Чикран (4,6 млн), Доминик Кубалик (2,5 млн) и Тим Штюцле (8,35 млн);

«Филадельфия»: Кэм Эткинсон (5,875 млн), Шон Кутюрье (7,75 млн), Расмус Ристолайнен (5,1 млн) и Николас Делорье (1,75 млн);

«Питтсбург»: Джефф Картер (3,125 млн) и Ноэль Аччари (2 млн);

«Тампа»: Эрик Чернак (5,2 млн), Стивен Стэмкос (8,5 млн), Таннер Жанно (2,665 млн) и Конор Шири (2 млн);

«Торонто»: Давид Кемпф (2,4 млн), Джон Таварес (11 млн) и Митч Марнер (10,9 млн);

«Вашингтон»: Александр Овечкин (9,5 млн), Ти Джей Оши (5,75 млн), Ник Дженсен (4,05 млн) и Том Уилсон (5,16 млн).

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