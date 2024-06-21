Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера — в списке самых неэффективных по версии The Athletic

В него не вошли вратари и хоккеисты, которые провели более половины сезона в списке травмированных, участвовали программе помощи игрокам НХЛ или сменили команду в середине чемпионата.

«Костяк “Вашингтона” заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ», — написал Даял про Овечкина.