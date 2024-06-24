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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов о том, есть ли в «Каролине» хоккеист уровня Овечкина: «У нас есть хорошие игроки. Свечников — будущее клуба, на него надеется менеджмент, тренерский штаб»

— В «Каролине» есть игрок уровня Александра Овечкина, по вашему мнению?

Орлов о том, есть ли в «Каролине» хоккеист уровня Овечкина: «У нас есть хорошие игроки. Свечников — будущее клуба, на него надеется менеджмент, тренерский штаб» | Источник: Sports.Ru

— Тяжело сравнивать. Везде есть хорошие игроки, есть звезды мирового уровня, есть средние игроки.

Да, у нас есть хорошие игроки в «Каролине»: например, Андрей Свечников, будущее «Каролины», на которое надеется менеджмент клуба, тренерский штаб.

Посмотрим, как у нас все сложится в следующем сезоне, — сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

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