Экс-ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина показала себя в купальнике на пляжах Ист-Хэмптона

«Учусь отдыхать, работать много я умею) Учусь жить лучше с каждым днём», — написала красавица-ведущая в своих соцсетях.

Конечно, Зухра, даже в отпуске, следит за спортивными событиями и делится со своими подписчиками самым интересным. Но также она не забывает публиковать и свои фотографии, которые мы собрали для вас в нашей галерее.