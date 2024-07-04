Экс-ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина показала себя в купальнике на пляжах Ист-Хэмптона
Контракт ведущей СКА ТВ Зухры Уразбахтиной закончился 30 апреля этого года, и она отправилась в отпуск.
Контракт ведущей СКА ТВ Зухры Уразбахтиной закончился 30 апреля этого года, и она отправилась в отпуск.
«Учусь отдыхать, работать много я умею) Учусь жить лучше с каждым днём», — написала красавица-ведущая в своих соцсетях.
Конечно, Зухра, даже в отпуске, следит за спортивными событиями и делится со своими подписчиками самым интересным. Но также она не забывает публиковать и свои фотографии, которые мы собрали для вас в нашей галерее.