Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
20:59 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина показала себя в купальнике на пляжах Ист-Хэмптона

Контракт ведущей СКА ТВ Зухры Уразбахтиной закончился 30 апреля этого года, и она отправилась в отпуск.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Учусь отдыхать, работать много я умею) Учусь жить лучше с каждым днём», — написала красавица-ведущая в своих соцсетях.

Конечно, Зухра, даже в отпуске, следит за спортивными событиями и делится со своими подписчиками самым интересным. Но также она не забывает публиковать и свои фотографии, которые мы собрали для вас в нашей галерее.

Читайте также от «МК Спорт»
50-летняя Высоцкая разделась до трусов и рассекретила свой физический изъян
«Уже не та»: постаревшую после развода Брежневу едва узнали подписчики
«Ей не идет мини»: неудачное фото Валиевой обсудили в соцсетях
14-летняя дочь Брежневой шикует на украденные отцом миллионы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь