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10:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Президент и директор клуба «СКА-Нефтяник» ушёл со своих должностей

Антон Егорьков проработал в должности директора с марта 2023 года.

Президент и директор клуба «СКА-Нефтяник» ушёл со своих должностей | Источник: пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Исполняющий обязанности президента ХК «СКА-Нефтяник» и директора клуба Антон Егорьков покидает свой пост, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «СКА-Нефтяника».

«Уважаемые болельщики, дорогие друзья! Пришло время прощаться. Сегодня я покидаю “СКА-Нефтяник”, ухожу с должностей и.о. президента и директора Клуба.

Это были насыщенные полтора года, которые вместили в себя победы и поражения, успехи и трудности, сложные задачи и их решение. Это время, Хабаровский край и его жители — навсегда в моем сердце, а «СКА-Нефтяник» — любимая команда русского хоккея.

Мы собрали в команде квалифицированных игроков, способных бороться за самые высокие места, в клубе — потрясающая команда профессионалов, которая, уверен, продолжит работу по дальнейшему развитию ХК «СКА-Нефтяник».

В январе 2023-го года Михаил Владимирович Дегтярев и Александр Александрович Никитин оказали мне высокое доверие, предложив возглавить «СКА-Нефтяник», за что им большое спасибо! Клуб к тому времени уже закрепился в когорте сильнейших в России, однако состояние инфраструктуры, коммерческого сектора и работы с болельщиками, мягко скажем, не соответствовали спортивным амбициям команды. Вывести эти направления работы на должный уровень — было одной из главных задач, поставленных руководством Хабаровского края", — написал Антон Егорьков.

Теперь уже экс-президент «СКА-Нефтяника» пожелал клубу и его болельщикам только побед.

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