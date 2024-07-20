Овечкин стал лучшим игроком «Матча года»

Встреча, которая прошла в субботу на «ЦСКА Арене» в Москве, закончилась со счетом 8:8. Овечкин забросил первую шайбу во встрече, отличившись на первой минуте.

Воспитанник московского «Динамо» Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на счету 38-летнего россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки (894), российскому форварду нужно забросить еще 42 шайбы. Также на его счету победа в Кубке Стэнли (2018) и три победы на чемпионатах мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).