Суперкамбэк КХЛ с 2:6! «Матч года» подарил шикарный хоккей, сюжет, дружбу Запада и Востока
Голы Овечкина, Малкина, Панарина. Камбэк кахаэловцев. Шедевры энхаэловцев. В этом матче было всё — и это было прекрасно.
Голы Овечкина, Малкина, Панарина. Камбэк кахаэловцев. Шедевры энхаэловцев. В этом матче было всё — и это было прекрасно.
20 июля ждали многие любители хоккея. Именно сегодня планировали провести крупнейший матч между звёздами КХЛ и НХЛ!
Если вы забыли, кто должен был участвовать в этой важной встрече, то вот имена, каждое из которых легко можно было охарактеризовать словом «громкое».
Команда КХЛ:
Вратари: Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко.
Защитники: Никита Зайцев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Никита Нестеров.
Нападающие: Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Анатолий Голышев.
Команда НХЛ:
Вратари: Сергей Бобровский, Пётр Кочетков.
Защитники: Михаил Сергачёв, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Александр Романов.
Нападающие: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Ковальчук, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков.
От Матча года ждали многого. И уже на 25-й секунде ожидания начали оправдываться. Овечкин получил передачу от Панарина и из излюбленного левого круга вбрасывания послал шайбу над ловушкой Бердина.
Вот так Ови отпраздновал свой гол.
Через 84 секунды Бурдасов подкараулил отскок и сравнял счёт. Но спустя ещё 45 секунд Воронков опять вывел НХЛовцев, успев на добивание после своего же броска.
И тут же началось голевое пиршество. Но только в исполнении команды НХЛ.
На пятой минуте Свечников добил шайбу после неудачной игры Бердина. На седьмой Малкин броском с кистей реализовал буллит. А вот Панин свою попытку не реализовал. А через 15 секунд Панарин забил пятый гол.
На экваторе периода Воронков и Голдобин отличились по разу — со счётом 6:2 в пользу НХЛовцев команды ушли на перерыв.
На второй период КХЛовцы вышли куда заряженнее. Хоккеисты начали активнее бегать, выкладываться на полную.
На старте второй 20-минутки сначала Голышев точнейшим броском поразил ворота Бобровского. Через минуту Ткачёв заштурмовал вратаря «Флориды» и в итоге пропихнул шайбу в сетку от щитка голкипера.
Прошло 24 секунды — Подколзин прицельным броском пробил Дорожко. Ещё 15 секунд спустя КХЛовцы классно разыграли шайбу, Голдобин с фланга прострелил в центр, и Порядин, поставив клюшку, сделал счёт 5:7!
И почти сразу же произошёл лучший момент матча. Панарин получил шайбу у синей линии, вылетел один на один с Дорожко и, уложив шайбу на крюк, с разворота мощно бросил — красота! Но Хлебушек, к сожалению, не попал в створ.
Во втором периоде оба команды заиграли активнее, начали показывать красивую игру, «зажглись». Стали цеплять друг друга, прессинговать, хоть и обходились без силовых приёмов.
На 32-й минуте Толчинский сократил отставание до минимума, мощным броском попав впритирку со штангой.
Игры стала постепенно закрываться — результат был важен. Но НХЛовцы даже в такой ситуации импровизировали. Малкин, подобрав отскок от лицевого борта, едва не сотворил ещё один шедевр, бросив из-под ноги. Дорожко опять спас.
А на предпоследней минуте Ковальчук нарушил правила — и кахаэловцам дали пробить буллит. Порядин вышел на рандеву с Кочетковым — гол! 7:7! Камбэк с 1:6 — вот это да!
Заключительный период команды начали осторожно, больше уделяя внимания защите. Однако с хоккеистами Востока это сыграло злую шутку. Радулов на 44-й минуте нарушил правила на Бучневиче. Нападающий «Сент-Луиса» продолжил реализовывать тактику Запада. Бучневич сблизился с Набоковым и одной рукой послал шайбу в «домик» голкиперу — 8:7!
В середине периода Панарин мог увеличить преимущество своей команды, но не смог переиграть Набокова. Вратарь «Металлурга» на этот раз смог помочь Востоку, отразив буллит.
А спустя две минуты кахаэловцы всё же сравняли. Голышев прострелил — Голдобин переправил шайбу в ворота. 8:8!
После этого команды заиграли ещё осторожнее, но вместе с тем настырнее и настойчивее. Бучневич вышел один на один с Набоковым и щёлкнул, но Илья спас. Потом Гурьянов с неудобной пытался пропихнуть шайбу в ворота — штанга! Энхаэловцы закрыли соперника в своей зоне, но извлечь выгоды из этого не могли.
Кахаэловцы тоже поддавливали. Яковлев на предпоследней минуте не переиграл Кочеткова — продрался сквозь пятачок, оставил голкипера «Каролины» за спиной, но упустил шайбу.
В итоге «Матч года» завершился ничьей — 8:8. Не каждая секунда встречи была пропитана острым и высококлассным хоккеем, но это было одно из лучших хоккейных пиршеств за последние годы. Игроки в определённый момент начали натурально «рубиться» и играть за победу.
И в итоге ни капли не разочаровали.
Владимир Лаевский