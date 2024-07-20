Голышев о матче против звезд НХЛ: «Нельзя сказать, что мы смотрели, раздвинув рот, но тем не менее. Не ожидали, что Овечкин такой темп игры задаст»

— Хорошая атмосфера, порадовали болельщиков, увидели ребят, которые являются мировыми звездами и играют за границей. Мы очень рады.
— Рады, что и удалось сыграть вничью?
— Они что-то резко начали, но потом мы наверстали.
— Кто-то вас впечатлил из команды соперника?
— Все ребята очень мастеровитые, Панара (Артемий Панарин) с ручками. Нельзя сказать, мы смотрели, раздвинув рот, но тем не менее.
Первый бросок Овечкина — вообще не ожидали, что он такой темп игры задаст. Приятное впечатление было от самих людей, от их отношения.
Ребятам, понятно, было трудно со всеми сфотографироваться и всем расписаться, но все нормально общались, — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.