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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Голышев о матче против звезд НХЛ: «Нельзя сказать, что мы смотрели, раздвинув рот, но тем не менее. Не ожидали, что Овечкин такой темп игры задаст»

Благотворительная хоккейная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.

Голышев о матче против звезд НХЛ: «Нельзя сказать, что мы смотрели, раздвинув рот, но тем не менее. Не ожидали, что Овечкин такой темп игры задаст» | Источник: Sports.Ru

— Хорошая атмосфера, порадовали болельщиков, увидели ребят, которые являются мировыми звездами и играют за границей. Мы очень рады.

— Рады, что и удалось сыграть вничью?

— Они что-то резко начали, но потом мы наверстали.

— Кто-то вас впечатлил из команды соперника?

— Все ребята очень мастеровитые, Панара (Артемий Панарин) с ручками. Нельзя сказать, мы смотрели, раздвинув рот, но тем не менее.

Первый бросок Овечкина — вообще не ожидали, что он такой темп игры задаст. Приятное впечатление было от самих людей, от их отношения.

Ребятам, понятно, было трудно со всеми сфотографироваться и всем расписаться, но все нормально общались, — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

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