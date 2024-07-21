Кирилл Марченко: «Я уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Все самое интересное начнется в сезоне»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера Марченко и Александр Овечкин приняли участие в матче между звездами КХЛ и НХЛ.
"Я уверен, что Овечкин сможет побить рекорд. Просто сейчас конец июля, а у нас все начинается в октябре. Мы, конечно, стараемся играть красиво для болельщиков, но иногда максимальный хоккей — не самый красивый.
Думаю, все самое интересное начнется в октябре, в сезоне", — сказал нападающий Кирилл Марченко.