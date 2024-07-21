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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кирилл Марченко: «Я уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Все самое интересное начнется в сезоне»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Кирилл Марченко: «Я уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Все самое интересное начнется в сезоне» | Источник: Sports.Ru

Вчера Марченко и Александр Овечкин приняли участие в матче между звездами КХЛ и НХЛ.

"Я уверен, что Овечкин сможет побить рекорд. Просто сейчас конец июля, а у нас все начинается в октябре. Мы, конечно, стараемся играть красиво для болельщиков, но иногда максимальный хоккей — не самый красивый.

Думаю, все самое интересное начнется в октябре, в сезоне", — сказал нападающий Кирилл Марченко.

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