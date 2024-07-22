Строум об общении с Овечкиным: «Только мемы. Он их большой любитель. У него довольно хорошее чувство юмора»
Нападающий «Вашингтона» ответил на вопрос об общении с российском форвардом в межсезонье.
Нападающий «Вашингтона» ответил на вопрос об общении с российском форвардом в межсезонье.
"Только мемы. Он большой любитель мемов. Он присылает мне много мемов. Просто отправляет мемы туда-сюда.
У него довольно хорошее чувство юмора, поэтому приятно находится в контакте с ним«, — сказал форвард “Кэпиталс” Дилан Строум.
Маклеллан об общении с Овечкиным: «Он большой любитель эмодзи. У нас в переписке их больше, чем текстовых сообщений».