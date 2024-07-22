Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Строум об общении с Овечкиным: «Только мемы. Он их большой любитель. У него довольно хорошее чувство юмора»

Нападающий «Вашингтона» ответил на вопрос об общении с российском форвардом в межсезонье.

Строум об общении с Овечкиным: «Только мемы. Он их большой любитель. У него довольно хорошее чувство юмора» | Источник: Sports.Ru

"Только мемы. Он большой любитель мемов. Он присылает мне много мемов. Просто отправляет мемы туда-сюда.

У него довольно хорошее чувство юмора, поэтому приятно находится в контакте с ним«, — сказал форвард “Кэпиталс” Дилан Строум.

Маклеллан об общении с Овечкиным: «Он большой любитель эмодзи. У нас в переписке их больше, чем текстовых сообщений».

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь