Овечкин о детях: «У них американское и российское гражданство, но они ходят в нашу школу в Вашингтоне. Неправильно, чтобы дети говорили на английском, а я на русском» | Источник: Sports.Ru

— У тебя же дети американцами становятся?

— У них американское и русское гражданство.

— Но ментально они же там растут большую часть времени?

— Ты чего, они русские.

— Они много времени проводят в России?

— Они ходят в русскую школу [в Вашингтоне].

— Почему? Им же так будет не понять менталитета.

— А зачем им понимать менталитет? Мы же русские, я не представляю, чтобы мои дети говорили на английском, а я на русском. Это неправильно, я считаю.

Даже американцы, когда приезжают играть в Россию, отдают детей в американскую школу. Почему мы должны отдавать в американскую? — заявил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо».

Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».