Овечкин о детях: «У них американское и российское гражданство, но они ходят в нашу школу в Вашингтоне. Неправильно, чтобы дети говорили на английском, а я на русском»

— У тебя же дети американцами становятся?
— У них американское и русское гражданство.
— Но ментально они же там растут большую часть времени?
— Ты чего, они русские.
— Они много времени проводят в России?
— Они ходят в русскую школу [в Вашингтоне].
— Почему? Им же так будет не понять менталитета.
— А зачем им понимать менталитет? Мы же русские, я не представляю, чтобы мои дети говорили на английском, а я на русском. Это неправильно, я считаю.
Даже американцы, когда приезжают играть в Россию, отдают детей в американскую школу. Почему мы должны отдавать в американскую? — заявил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо».
Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».
У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду».