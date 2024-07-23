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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о детях: «У них американское и российское гражданство, но они ходят в нашу школу в Вашингтоне. Неправильно, чтобы дети говорили на английском, а я на русском»

По закону США все родившиеся на территории Соединенных Штатов являются гражданами страны.
Овечкин о детях: «У них американское и российское гражданство, но они ходят в нашу школу в Вашингтоне. Неправильно, чтобы дети говорили на английском, а я на русском» | Источник: Sports.Ru

— У тебя же дети американцами становятся?

— У них американское и русское гражданство.

— Но ментально они же там растут большую часть времени?

— Ты чего, они русские.

— Они много времени проводят в России?

— Они ходят в русскую школу [в Вашингтоне].

— Почему? Им же так будет не понять менталитета.

— А зачем им понимать менталитет? Мы же русские, я не представляю, чтобы мои дети говорили на английском, а я на русском. Это неправильно, я считаю.

Даже американцы, когда приезжают играть в Россию, отдают детей в американскую школу. Почему мы должны отдавать в американскую? — заявил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо».

Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду».

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