Александр Овечкин: «Когда играешь за клуб — это твоя профессия, когда за сборную — долг, там все воспринимается иначе. Сборы, все свои ребята — это не передать словами» | Источник: Sports.Ru

— Думаю, с Олегом Знарком, Зинэтулой Хайдяровичем [Билялетдиновым]. С Олегом Знарком у меня прекрасные отношения, до сих пор их поддерживаем, общаемся.

Вообще, все тренеры, с кем довелось работать в сборной, делали все возможное, чтобы использовать каждого хоккеиста на максимально полезной для результата сборной позиции.

— Но как динамовец, в первую очередь упомянули своих!

— Конечно!

— Скучаете ли по международным турнирам, по атмосфере в сборной?

— Естественно, когда ты играешь за сборную — все воспринимается иначе. Те же сборы, все свои ребята, атмосфера в гостинице — и это не передать словами.