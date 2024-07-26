Александр Овечкин: «Когда играешь за клуб — это твоя профессия, когда за сборную — долг, там все воспринимается иначе. Сборы, все свои ребята — это не передать словами»

— Думаю, с Олегом Знарком, Зинэтулой Хайдяровичем [Билялетдиновым]. С Олегом Знарком у меня прекрасные отношения, до сих пор их поддерживаем, общаемся.
Вообще, все тренеры, с кем довелось работать в сборной, делали все возможное, чтобы использовать каждого хоккеиста на максимально полезной для результата сборной позиции.
— Но как динамовец, в первую очередь упомянули своих!
— Скучаете ли по международным турнирам, по атмосфере в сборной?
— Естественно, когда ты играешь за сборную — все воспринимается иначе. Те же сборы, все свои ребята, атмосфера в гостинице — и это не передать словами.
Когда играешь за клуб — это твоя профессия, когда за сборную — долг, — сказал трехкратный чемпион мира, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.