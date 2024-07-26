Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й
ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.
ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.
Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
В число лучших вошли пять российских хоккеистов. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сидни Кросби;
2. Александр Овечкин;
3. Коннор Макдэвид;
4. Патрик Кэйн;
5. Никлас Лидстрем;
6. Нэтан Маккиннон;
7. Мартин Бродер;
8. Хенрик Лундквист;
9. Евгений Малкин;
10. Патрис Бержерон;
11. Здено Хара;
12. Стивен Стэмкос;
13. Леон Драйзайтль;
14. Джо Торнтон;
15. Остон Мэттьюс;
16. Эрик Карлссон;
17. Никита Кучеров;
18. Марк-Андре Флери;
19. Андрей Василевский;
20. Джером Игинла;
21. Анже Копитар;
22. Павел Дацюк;
23. Данкан Кит;
24. Виктор Хедман;
25. Джонатан Куик.