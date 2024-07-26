Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й | Источник:

Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».