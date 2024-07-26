Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й

ESPN представил рейтинг из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.

Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й | Источник: Sports.Ru

Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В число лучших вошли пять российских хоккеистов. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин;

3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кэйн;

5. Никлас Лидстрем;

6. Нэтан Маккиннон;

7. Мартин Бродер;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин;

10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэттьюс;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров;

18. Марк-Андре Флери;

19. Андрей Василевский;

20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Данкан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь