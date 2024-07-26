Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский — в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин — нет | Источник:

Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из НХЛ. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.