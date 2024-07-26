Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский — в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин — нет

Издание представило свою версию состава российской команды на Олимпиаду в Италии.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский — в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин — нет | Источник: Sports.Ru

Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из НХЛ. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Нападающие:

Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;

Павел Бучневич — Кирилл Капризов — Андрей Свечников;

Андрей Кузьменко — Иван Барбашев — Кирилл Марченко;

Никита Гусев — Евгений Кузнецов — Владимир Тарасенко;

Защитники:

Михаил Сергачев — Иван Проворов;

Павел Минтюков — Владислав Гавриков;

Александр Никишин — Дмитрий Орлов;

Вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Отмечается, что Артемий Панарин не был включен в список из-за его высказываний о президенте России Владимире Путине в прошлом.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь