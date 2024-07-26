Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский — в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин — нет
Издание представило свою версию состава российской команды на Олимпиаду в Италии.
Издание представило свою версию состава российской команды на Олимпиаду в Италии.
Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из НХЛ. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Нападающие:
Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
Павел Бучневич — Кирилл Капризов — Андрей Свечников;
Андрей Кузьменко — Иван Барбашев — Кирилл Марченко;
Никита Гусев — Евгений Кузнецов — Владимир Тарасенко;
Защитники:
Михаил Сергачев — Иван Проворов;
Павел Минтюков — Владислав Гавриков;
Александр Никишин — Дмитрий Орлов;
Вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
Отмечается, что Артемий Панарин не был включен в список из-за его высказываний о президенте России Владимире Путине в прошлом.