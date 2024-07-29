Терещенко о рейтинге лучших хоккеистов в XXI веке: «Кросби поставили первым, потому что он выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду, но Овечкин — не менее сильный игрок. Они просто разные» | Источник: Sports.Ru

Его возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

"Давайте так, я могу еще массу игроков перечислить, которые могли бы занять первое место. Не знаю, есть рейтинг, есть какие-то понятия, но лучших нет.

Наверное, они на первое место поставили Сидни Кросби потому, что он выиграл все: и Кубок Стэнли, и Олимпиаду. Может быть, только из-за этого.

Саша — не менее сильный игрок, чем Сидни. И говорить «этот лучше» или «тот лучше»… Они разные, игроки просто разные.

Рейтинг не несет никакой сути, это абсолютно точно", — сказал экс-игрок сборной России Алексей Терещенко.