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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко о рейтинге лучших хоккеистов в XXI веке: «Кросби поставили первым, потому что он выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду, но Овечкин — не менее сильный игрок. Они просто разные»

ESPN представил список из 25 хоккеистов, собранный на основе голосования экспертов.

Терещенко о рейтинге лучших хоккеистов в XXI веке: «Кросби поставили первым, потому что он выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду, но Овечкин — не менее сильный игрок. Они просто разные» | Источник: Sports.Ru

Его возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место у Александра Овечкина из «Вашингтона», тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

"Давайте так, я могу еще массу игроков перечислить, которые могли бы занять первое место. Не знаю, есть рейтинг, есть какие-то понятия, но лучших нет.

Наверное, они на первое место поставили Сидни Кросби потому, что он выиграл все: и Кубок Стэнли, и Олимпиаду. Может быть, только из-за этого.

Саша — не менее сильный игрок, чем Сидни. И говорить «этот лучше» или «тот лучше»… Они разные, игроки просто разные.

Рейтинг не несет никакой сути, это абсолютно точно", — сказал экс-игрок сборной России Алексей Терещенко.

Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й.

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