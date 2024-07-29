Орлов надеется, что Овечкин превзойдет Гретцки в предстоящем сезоне: «Осталось всего 42 шайбы. Он и так уже великий. Когда взойдет на первое место — это будет дорогого стоить»

— Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?
— Надеюсь, в этом сезоне ему удастся это сделать. Ведь осталось всего 42 шайбы.
— За один сезон он в своем нынешнем состоянии способен их забросить?
— Я думаю, Саша может все. Он знает, как забивать. Я желаю ему удачи. Чтобы этот рекорд ему поддался и Овечкин стал… Он и так уже великий.
Но, когда взойдет на первое место в истории НХЛ по голам, это будет дорогого стоить. Благодарность его родителям и всей его семье, которые его поддерживают всю карьеру.
Вы ведь видели, сколько он выиграл наград. И Кубок Стэнли, конечно, — главный его успех, потому что все в спорте определяется в первую очередь командными победами.
Но если ты еще бьешь рекорды и становишься первым в истории, то это тоже делает тебя великим. Значит, ты провел удачную карьеру и можешь гордиться собой.
— Соскучились по нему за полтора года после ухода из «Вашингтона»?
— Да, несомненно. 12 лет в одной команде — это все-таки большой срок.
Мы знаем друг друга, общаемся, дружим семьями. Поэтому мне, конечно, тяжело было расставаться, когда уходил из «Вашингтона».
Хотелось закончить карьеру в НХЛ в одной с ним команде, но не получилось.
Тем не менее жизнь продолжается. Главное, что мы продолжаем общаться с Овечкиным, — сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.