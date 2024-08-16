Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Козлов о том, готов ли Сучков выйти на уровень топ-6: «Все зависит от него, такая возможность есть. Ему сломали зуб, у нас новый Овечкин появился»

— Молодые ребята молодцы, придали эмоций и желания, но давайте не будем раздавать им кредиты. Есть над чем работать и в чем прибавить.

Источник: Sports.Ru

— Довольны, как сыграл Семен Вязовой?

— Да, я посмотрел на тренера вратарей, он был доволен. Для меня это показатель. Дмитрий Мезенцев сказал, что он хочет быть в контакте с вратарями, я ему доверяю.

— Кто из молодых наиболее близок к основе?

— Рано задавать такой вопрос. Не нужно их искушать, им нужно много работать, чтобы играть с мужиками.

— Готов ли Егор Сучков выйти на уровень топ-6?

— Все зависит от него, такая возможность есть. Наверное, из-за того, что ему сломали зуб, у нас появился новый Александр Овечкин.

— Насколько игрокам было тяжело сразу понять ваши требования?

— За исключением совсем молодых ребят, многие тренировались с нами. Эти вещи мы отрабатывали.

— Эта игра показала, что можно и нужно доверять молодым?

— Ребята получили небольшой кредит доверия. Они отдали 200 процентов, спору нет, но смогут ли они восстановиться к следующему матчу — это вопрос. Есть много над чем стоит работать. У них должно быть большое желание становиться лучше.

— Какой состав будет на следующие матчи?

— Думаю, уже будет более приближенный к боевому составу. Мне тоже нравится, что играют пацаны, но взрослых задвигать не стоит, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.