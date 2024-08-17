Агент Овечкина: «Саша вернется в США в начале сентября. Он все еще в России»

«Саша все еще находится в России. Он вернется в США в начале сентября», — сказал агент российского игрока Глеб Чистяков.
Регулярный чемпионат нового сезона НХЛ стартует 4 октября.
38-летний форвард «Вашингтона» проводит межсезонье в России. Он поучаствовал в нескольких благотворительных матчах и поприсутствовал на детском турнире.
«Саша все еще находится в России. Он вернется в США в начале сентября», — сказал агент российского игрока Глеб Чистяков.
Регулярный чемпионат нового сезона НХЛ стартует 4 октября.