Андрей Скопинцев: «Овечкину в 16 лет все было интересно, он горел игрой. Огонь! Саня из года в год креп, рос как на дрожжах. Постепенно стало понятно, что это игрочище»

— Я бы не сказал, что в этом была необходимость. Но раз сам Саша так говорит… Он располагал к себе! Как вошел в раздевалку, так своей работой сразу вызвал доверие. Все, он в команде. Свой, — сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.