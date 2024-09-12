Ему доверили гордость СССР, он восхитил великого Харламова и ненавидел проигрывать. Истории о легенде ЦСКА Фетисове

Вячеслав Фетисов построил карьеру, о которой мечтают очень многие хоккеисты. 2 Олимпиады, 7 чемпионатов мира, 2 Кубка Стэнли, место в Зале славы ИИХФ и Зале хоккейной славы в Торонто — такого набора наград нет ни у одного действующего российского хоккеиста. Нельзя не упомянуть и 14 побед в чемпионате СССР, которые стали фундаментом остальных успехов прославленного защитника. Вместе с ЦСКА Фетисов доминировал на протяжении целого десятилетия. И он сыграл одну из ключевых ролей в таких результатах армейского клуба.
Легендарный оборонец попал в основу ЦСКА уже в возрасте 17 лет. Интересно, что Вячеслав не был похож на типичного хоккеиста своего возраста. В первую очередь благодаря своему пробивному и дерзкому характеру. Молодой защитник сразу дал понять старшим товарищам, что самоутверждаться за его счет у них не получится. Разумеется, поначалу такое смелое поведение старожилам армейцев не понравилось. Но очень скоро все поняли, какой по-настоящему уникальный бриллиант попал в их руки. Фетисову не понадобилось слишком много времени, чтобы попасть в ведущую пятерку сильнейшей команды страны — тренерский штаб отрядил его к Цыганкову, Петрову, Михайлову и Харламову.
«Характеры что у меня, что у Петрова с Михайловым серьезные, требования к молодым и к себе у нас высокие, но, право же, все ветераны ЦСКА удовлетворены тем, как играет Вячеслав, другого партнера нам и не надо, хотя моложе он всех нас намного. Конечно же, правильно поступил Виктор Васильевич Тихонов, что оставил молодого парня в первом звене, поверил в него, дал ему возможность играть рядом с опытнейшими хоккеистами. Слава заслужил право выступать в пятерке с четырьмя олимпийскими чемпионами своим отношением к делу, к товарищам, к себе», — рассказывал Харламов.
Отличие Фетисова от многих хоккеистов заключалось в ментальности. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, этот парень был максималистом. Он совершенно не умел проигрывать. Вячеслав хотел побеждать во всем, даже в обычных двусторонках на тренировке. Что уж говорить про официальные матчи? Такая нетерпимость к неудачам двигала будущего олимпийского чемпиона только вперед. Как результат — вскоре Фетисов стал сильнейшим защитником не только в ЦСКА, но и в Советском Союзе. А когда ему исполнилось 24 года, главный тренер московских армейцев Виктор Васильевич Тихонов назначил его капитаном команды.
«А у нас тогда — самый крутой клуб в мире. Потом поехали на базу сборной на предсезонный в Новогорск, и Виктор Васильевич говорит: будешь и капитаном сборной. А я ему: не буду, потому что много ребят старше, которые заслуживают больше, чем я. Должность номенклатурная, согласовывалась с ЦК ВЛКСМ, с ЦК партии. Тихонов не понял: “Ты что, — говорит, — сумасшедший?” Четыре тренировки, и кто-то из старичков мне: “Зайди в такой-то номер”. Захожу, сидят все ветераны на кроватях: “Мы слышали, ты отказываешься? Слушай, что тебе все ветераны говорят. Ты — капитан сборной СССР, тебя поддерживаем мы, флаг тебе в руки”. И тут нельзя отказаться, открыли шампусика, выпили по стакану, и так началась моя капитанская доля. Тоже непростая, особая», — вспоминал защитник.
С тех пор, как Фетисова назначили капитаном, он ежедневно следил за командной дисциплиной и держал в кулаке не только клуб, но и национальную сборную. Вячеслав дорожил тем, что в его командах всегда царило взаимоуважение. На такой благодатной почве гораздо проще взращивать психологию и менталитет победителей. И великому оборонцу это удалось — очень скоро у его партнеров появилась такая же аллергия на поражения.
«Я 14-кратный чемпион Союза. Да, был сезон, когда я не сыграл все матчи из-за травмы, но не считаю, что у меня по этой причине не должно быть медали. Кстати, я по большому счету ничего не проиграл. На досуге как-то постарался подсчитать — у меня 72 титула командного игрока и официальных. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, Кубки Канады, Кубки европейских чемпионов и СССР, юниорские чемпионаты, молодежные чемпионаты, чемпионаты Европы среди юношей…», — говорил двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Неумение Фетисова проигрывать ярко иллюстрирует один случай. Однажды он решил сыграть в настольный теннис с Иваном Авдеевым — другом детства и воспитанником ЦСКА, с которым они провели вместе много лет. Вячеслав прекрасно знал, что ранее Иван не увлекался этой игрой, поэтому не ожидал никакой интриги от данного матча. Однако Авдеев удивил Фетисова и победил его! Стоит ли говорить, что реакция поверженного Вячеслава была не совсем положительной?
«Он гасит — я отбиваю. Снова гасит — опять отбиваю! Ну и выиграл у него. Фетисов р-раз — и в меня этой ракеткой! Как я увернулся?! Над головой просвистела!», — рассказывал Иван Авдеев.