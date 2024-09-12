Ему доверили гордость СССР, он восхитил великого Харламова и ненавидел проигрывать. Истории о легенде ЦСКА Фетисове

Легендарный оборонец попал в основу ЦСКА уже в возрасте 17 лет. Интересно, что Вячеслав не был похож на типичного хоккеиста своего возраста. В первую очередь благодаря своему пробивному и дерзкому характеру. Молодой защитник сразу дал понять старшим товарищам, что самоутверждаться за его счет у них не получится. Разумеется, поначалу такое смелое поведение старожилам армейцев не понравилось. Но очень скоро все поняли, какой по-настоящему уникальный бриллиант попал в их руки. Фетисову не понадобилось слишком много времени, чтобы попасть в ведущую пятерку сильнейшей команды страны — тренерский штаб отрядил его к Цыганкову, Петрову, Михайлову и Харламову.



«Характеры что у меня, что у Петрова с Михайловым серьезные, требования к молодым и к себе у нас высокие, но, право же, все ветераны ЦСКА удовлетворены тем, как играет Вячеслав, другого партнера нам и не надо, хотя моложе он всех нас намного. Конечно же, правильно поступил Виктор Васильевич Тихонов, что оставил молодого парня в первом звене, поверил в него, дал ему возможность играть рядом с опытнейшими хоккеистами. Слава заслужил право выступать в пятерке с четырьмя олимпийскими чемпионами своим отношением к делу, к товарищам, к себе», — рассказывал Харламов.