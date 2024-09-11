«Динамо-Шинник» потерпел первое поражение в сезоне МХЛ

В среду подопечные Андрея Михалева на «Бобруйск-Арене» встречались с представителем элитного «Золотого» дивизиона Запада — московским «Спартаком». Впервые огорчить гостей «шинникам» удалось только на 45-й минуте поединка, когда отличился лучший бомбардир лиги Николай Салыго. Правда, к тому моменту юные динамовцы уже уступали с разницей в три шайбы. За оставшееся до финальной сирены время соперники успели поразить чужие ворота по два раза, за хозяев забрасывали Глеб Корзун и Иван Шатило. Финальный счет — 5:3 в пользу москвичей.



Таким образом, в первой домашней серии нового сезона МХЛ хоккеисты бобруйского клуба набрали 8 очков из 10 возможных: ранее наши парни дважды обыграли «Академию СКА-Юниор» (6:1 и 4:3) и «Крылья Советов» (5:2 и 6:2). В турнирной таблице «Серебряного» дивизиона Западной конференции белорусы занимают второе место вслед за «Красной Армией» из Москвы. «Далее Динамо-Шинник» ожидает короткий двухматчевый выезд — в воскресенье бобруйчане сыграют с ярославским «Локо», а 17 сентября встретятся с «Алмазом» из Череповца. Оба клуба выступают в «Золотом» дивизионе.