Экс-форвард «Спартака» и системы СКА Толузаков завершил карьеру в 35 лет: «Смотрю в сторону тренерской работы. Я играл не за счет физики, а больше головой и техникой, есть чем поделиться»

Сначала она поддержала меня, но на деле осознала, что тяжело так долго находиться на расстоянии. Каждый день мы созванивались, и мне было тяжело смотреть, как жена с мокрыми глазами сидит. А ведь мне 35 лет, и уже посещали мысли: а что потом?